- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
17 (77.27%)
Loss Trade:
5 (22.73%)
Best Trade:
49.98 USD
Worst Trade:
-24.63 USD
Profitto lordo:
385.68 USD (265 649 pips)
Perdita lorda:
-77.50 USD (143 667 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (105.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.95%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
8.67
Long Trade:
18 (81.82%)
Short Trade:
4 (18.18%)
Fattore di profitto:
4.98
Profitto previsto:
14.01 USD
Profitto medio:
22.69 USD
Perdita media:
-15.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.42 USD (2)
Crescita mensile:
212.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.75 USD
Massimale:
35.54 USD (9.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.25% (35.46 USD)
Per equità:
0.78% (3.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|293
|BTCUSD
|9
|EURUSD
|2
|GBPCAD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|92K
|EURUSD
|100
|GBPCAD
|303
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.98 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +105.49 USD
Massima perdita consecutiva: -35.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Earnex-Trade
|0.00 × 22
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4937
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.09 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.24 × 471
108 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
213%
0
0
USD
USD
455
USD
USD
1
0%
22
77%
100%
4.97
14.01
USD
USD
9%
1:500