Trade:
139
Profit Trade:
112 (80.57%)
Loss Trade:
27 (19.42%)
Best Trade:
1 328.40 EUR
Worst Trade:
-1 580.57 EUR
Profitto lordo:
13 046.12 EUR (43 938 pips)
Perdita lorda:
-8 000.46 EUR (32 457 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 199.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 753.32 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
110 (79.14%)
Short Trade:
29 (20.86%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
36.30 EUR
Profitto medio:
116.48 EUR
Perdita media:
-296.31 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-955.71 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 580.57 EUR (1)
Crescita mensile:
9.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 742.24 EUR
Massimale:
1 742.24 EUR (3.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
