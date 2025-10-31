SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / El Marchouhi Brahim
Ishak Loutfi

El Marchouhi Brahim

Ishak Loutfi
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
112 (80.57%)
Loss Trade:
27 (19.42%)
Best Trade:
1 328.40 EUR
Worst Trade:
-1 580.57 EUR
Profitto lordo:
13 046.12 EUR (43 938 pips)
Perdita lorda:
-8 000.46 EUR (32 457 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 199.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 753.32 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
110 (79.14%)
Short Trade:
29 (20.86%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
36.30 EUR
Profitto medio:
116.48 EUR
Perdita media:
-296.31 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-955.71 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 580.57 EUR (1)
Crescita mensile:
9.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 742.24 EUR
Massimale:
1 742.24 EUR (3.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 119
BTCETH 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.3K
BTCETH -528
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
BTCETH -3.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 328.40 EUR
Worst Trade: -1 581 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 199.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -955.71 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.31 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
