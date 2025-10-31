- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
34 (62.96%)
Loss Trade:
20 (37.04%)
Best Trade:
4.15 USD
Worst Trade:
-5.33 USD
Profitto lordo:
90.51 USD (9 128 pips)
Perdita lorda:
-85.11 USD (8 151 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (43.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.86 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
36.74%
Massimo carico di deposito:
98.20%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
17 (31.48%)
Short Trade:
37 (68.52%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-32.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.27 USD (8)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.55 USD
Massimale:
32.99 USD (23.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.06% (32.59 USD)
Per equità:
24.97% (27.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|977
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5913
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
