Trade:
220
Profit Trade:
140 (63.63%)
Loss Trade:
80 (36.36%)
Best Trade:
220.05 USD
Worst Trade:
-194.04 USD
Profitto lordo:
8 456.67 USD (830 739 pips)
Perdita lorda:
-4 754.61 USD (536 667 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (1 228.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 380.36 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
35.66%
Massimo carico di deposito:
38.27%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
223
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
116 (52.73%)
Short Trade:
104 (47.27%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
16.83 USD
Profitto medio:
60.40 USD
Perdita media:
-59.43 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-1 248.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 248.57 USD (23)
Crescita mensile:
275.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 248.57 USD (23.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.41% (1 248.57 USD)
Per equità:
8.29% (229.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|211
|BTCUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|91
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|332K
|BTCUSD
|-38K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +220.05 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +1 228.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1 248.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
ok
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
275%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
1
0%
220
63%
36%
1.77
16.83
USD
USD
50%
1:200