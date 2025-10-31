SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ScalpingGold
Quang Toan Ha

ScalpingGold

Quang Toan Ha
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-20.47 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-30.03 USD (6 005 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.90
Attività di trading:
32.68%
Massimo carico di deposito:
30.47%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-15.02 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-15.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.03 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.03 USD
Massimale:
30.03 USD (6.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.01% (30.03 USD)
Per equità:
2.45% (12.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -30
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -30.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hi all.
Non ci sono recensioni
2025.10.31 08:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.31 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 08:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ScalpingGold
40USD al mese
-6%
0
0
USD
514
USD
1
0%
2
0%
33%
0.00
-15.02
USD
6%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.