Trade:
35
Profit Trade:
28 (80.00%)
Loss Trade:
7 (20.00%)
Best Trade:
9.78 USD
Worst Trade:
-9.54 USD
Profitto lordo:
94.95 USD (5 688 pips)
Perdita lorda:
-43.54 USD (3 378 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (30.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.27 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
15 (42.86%)
Short Trade:
20 (57.14%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
3.39 USD
Perdita media:
-6.22 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.54 USD (1)
Crescita mensile:
83.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
9.54 USD (14.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.78 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.27 USD
Massima perdita consecutiva: -9.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
