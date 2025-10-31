SegnaliSezioni
Jeskov21

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
28 (80.00%)
Loss Trade:
7 (20.00%)
Best Trade:
9.78 USD
Worst Trade:
-9.54 USD
Profitto lordo:
94.95 USD (5 688 pips)
Perdita lorda:
-43.54 USD (3 378 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (30.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.27 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
15 (42.86%)
Short Trade:
20 (57.14%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
3.39 USD
Perdita media:
-6.22 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.54 USD (1)
Crescita mensile:
83.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
9.54 USD (14.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 2.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.31 08:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
