Trade:
218
Profit Trade:
114 (52.29%)
Loss Trade:
104 (47.71%)
Best Trade:
183.48 USD
Worst Trade:
-52.82 USD
Profitto lordo:
1 569.04 USD (6 741 606 pips)
Perdita lorda:
-1 223.40 USD (7 089 782 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (283.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.90 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
209
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
86 (39.45%)
Short Trade:
132 (60.55%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.59 USD
Profitto medio:
13.76 USD
Perdita media:
-11.76 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-287.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-287.73 USD (8)
Crescita mensile:
3.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
287.73 USD (2.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.71% (287.73 USD)
Per equità:
0.24% (24.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-348K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +183.48 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +283.90 USD
Massima perdita consecutiva: -287.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
bitcoin robot Account
