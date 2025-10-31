SegnaliSezioni
Bashir Ahmad

XAUUSD PRO Trading

Bashir Ahmad
0 recensioni
160 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
105 (84.67%)
Loss Trade:
19 (15.32%)
Best Trade:
238.53 USD
Worst Trade:
-18.86 USD
Profitto lordo:
3 237.58 USD (22 848 pips)
Perdita lorda:
-127.79 USD (12 536 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (2 939.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 939.71 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
82.66
Long Trade:
80 (64.52%)
Short Trade:
44 (35.48%)
Fattore di profitto:
25.34
Profitto previsto:
25.08 USD
Profitto medio:
30.83 USD
Perdita media:
-6.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.62 USD (4)
Crescita mensile:
8.56%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.62 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 85
archived 39
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 214
archived 2.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +238.53 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 939.71 USD
Massima perdita consecutiva: -37.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
VantageFX-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 5
FBS-Real-3
0.00 × 1
ETO-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 1
43 più
Non ci sono recensioni
2025.10.31 05:48
Trading operations on the account were performed for only 57 days. This comprises 5.11% of days out of the 1116 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 05:48
80% of trades performed within 31 days. This comprises 2.78% of days out of the 1116 days of the signal's entire lifetime.
