Trade:
124
Profit Trade:
105 (84.67%)
Loss Trade:
19 (15.32%)
Best Trade:
238.53 USD
Worst Trade:
-18.86 USD
Profitto lordo:
3 237.58 USD (22 848 pips)
Perdita lorda:
-127.79 USD (12 536 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (2 939.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 939.71 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
82.66
Long Trade:
80 (64.52%)
Short Trade:
44 (35.48%)
Fattore di profitto:
25.34
Profitto previsto:
25.08 USD
Profitto medio:
30.83 USD
Perdita media:
-6.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.62 USD (4)
Crescita mensile:
8.56%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.62 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|archived
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|214
|archived
|2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +238.53 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 939.71 USD
Massima perdita consecutiva: -37.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 5
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
ETO-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 1
