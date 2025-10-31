SegnaliSezioni
Gia Hiep Vu

SuperFastGoldEA

Gia Hiep Vu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
38 (86.36%)
Loss Trade:
6 (13.64%)
Best Trade:
3.32 AUD
Worst Trade:
-6.13 AUD
Profitto lordo:
46.34 AUD (3 016 pips)
Perdita lorda:
-30.31 AUD (1 978 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (18.24 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
18.24 AUD (14)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
52.07%
Massimo carico di deposito:
64.19%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
22 (50.00%)
Short Trade:
22 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.36 AUD
Profitto medio:
1.22 AUD
Perdita media:
-5.05 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.46 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-14.46 AUD (3)
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.41 AUD
Massimale:
16.80 AUD (3.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.42% (16.80 AUD)
Per equità:
0.67% (3.33 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.32 AUD
Worst Trade: -6 AUD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.24 AUD
Massima perdita consecutiva: -14.46 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Super Fast Trade for Gold Lover!!!!!

Happy Trading!!!!!

NOT FINANCIAL ADVICE. NOT RESPONSE FOR ANY LOSS.

Non ci sono recensioni
2025.10.31 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 05:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
