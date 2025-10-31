SegnaliSezioni
Vincentius Wishnu Pradityo Nugroho

TURTLE WOLF 2 XM RB 500

Vincentius Wishnu Pradityo Nugroho
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
215 (71.19%)
Loss Trade:
87 (28.81%)
Best Trade:
10.50 USD
Worst Trade:
-11.79 USD
Profitto lordo:
353.63 USD (35 255 pips)
Perdita lorda:
-357.29 USD (35 677 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (47.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.48 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
181 (59.93%)
Short Trade:
121 (40.07%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-4.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.19 USD (3)
Crescita mensile:
124.20%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.56 USD
Massimale:
75.08 USD (118.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 300
EURUSD# 1
GBPUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -3
EURUSD# 0
GBPUSD# 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -355
EURUSD# -25
GBPUSD# -42
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.50 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +47.48 USD
Massima perdita consecutiva: -13.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

