Trade:
302
Profit Trade:
215 (71.19%)
Loss Trade:
87 (28.81%)
Best Trade:
10.50 USD
Worst Trade:
-11.79 USD
Profitto lordo:
353.63 USD (35 255 pips)
Perdita lorda:
-357.29 USD (35 677 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (47.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.48 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
181 (59.93%)
Short Trade:
121 (40.07%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-4.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.19 USD (3)
Crescita mensile:
124.20%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.56 USD
Massimale:
75.08 USD (118.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|300
|EURUSD#
|1
|GBPUSD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|-3
|EURUSD#
|0
|GBPUSD#
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|-355
|EURUSD#
|-25
|GBPUSD#
|-42
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +10.50 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +47.48 USD
Massima perdita consecutiva: -13.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
