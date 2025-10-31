- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
135 (92.46%)
Loss Trade:
11 (7.53%)
Best Trade:
169.71 USD
Worst Trade:
-4.35 USD
Profitto lordo:
2 862.90 USD (17 238 pips)
Perdita lorda:
-19.01 USD (2 923 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 304.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 304.35 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
237.78
Long Trade:
114 (78.08%)
Short Trade:
32 (21.92%)
Fattore di profitto:
150.60
Profitto previsto:
19.48 USD
Profitto medio:
21.21 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.96 USD (4)
Crescita mensile:
2.03%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.96 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.15% (4.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|70
|AUDNZD
|33
|NZDCAD
|25
|AUDCAD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|2.7K
|AUDNZD
|46
|NZDCAD
|38
|AUDCAD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|AUDNZD
|3.8K
|NZDCAD
|5.1K
|AUDCAD
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +169.71 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 304.35 USD
Massima perdita consecutiva: -11.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 44
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 46
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.04 × 26
|
Darwinex-Live
|0.06 × 17
|
GoMarkets-Real 1
|0.11 × 9
|
FBS-Real-4
|0.12 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|0.25 × 4
|
ILQAu-A1 Live
|0.27 × 15
|
Exness-Real9
|0.50 × 30
|
FBS-Real-3
|0.50 × 4
|
FBS-Real-8
|0.60 × 126
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.63 × 8
