Bashir Ahmad

SONY NET BUSINESS

Bashir Ahmad
0 recensioni
Affidabilità
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
135 (92.46%)
Loss Trade:
11 (7.53%)
Best Trade:
169.71 USD
Worst Trade:
-4.35 USD
Profitto lordo:
2 862.90 USD (17 238 pips)
Perdita lorda:
-19.01 USD (2 923 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 304.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 304.35 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
237.78
Long Trade:
114 (78.08%)
Short Trade:
32 (21.92%)
Fattore di profitto:
150.60
Profitto previsto:
19.48 USD
Profitto medio:
21.21 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.96 USD (4)
Crescita mensile:
2.03%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.96 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.15% (4.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 70
AUDNZD 33
NZDCAD 25
AUDCAD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 2.7K
AUDNZD 46
NZDCAD 38
AUDCAD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
AUDNZD 3.8K
NZDCAD 5.1K
AUDCAD 5.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +169.71 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 304.35 USD
Massima perdita consecutiva: -11.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 44
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 46
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.04 × 26
Darwinex-Live
0.06 × 17
GoMarkets-Real 1
0.11 × 9
FBS-Real-4
0.12 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.25 × 4
ILQAu-A1 Live
0.27 × 15
Exness-Real9
0.50 × 30
FBS-Real-3
0.50 × 4
FBS-Real-8
0.60 × 126
VantageFXInternational-Live 4
0.63 × 8
26 più
Non ci sono recensioni
2025.10.31 05:48
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 7.27% of days out of the 949 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 05:48
80% of trades performed within 40 days. This comprises 4.21% of days out of the 949 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.