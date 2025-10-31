SegnaliSezioni
Wanamran Waemama

0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -37%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-26.30 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-29.00 USD (135 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.26%
Massimo carico di deposito:
140.41%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-29.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-29.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-26.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.30 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.00 USD
Massimale:
29.00 USD (38.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.47% (-0.00 USD)
Per equità:
32.46% (23.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPYb 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPYb -28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPYb -135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -26.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.31 06:48
Share of trading days is too low
2025.10.31 06:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 05:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 05:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 05:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.31 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Wanamran Waemama
30USD al mese
-37%
0
0
USD
46
USD
0
0%
1
0%
98%
0.00
-29.00
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.