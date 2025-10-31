- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|213
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|14
|USDJPY
|11
|AUDUSD
|7
|EURJPY
|6
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-502
|EURUSD
|-112
|USDJPY
|-221
|AUDUSD
|13
|EURJPY
|101
|GBPCAD
|-223
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|1.5K
|GBPUSD
|-585
|EURUSD
|242
|USDJPY
|-867
|AUDUSD
|121
|EURJPY
|149
|GBPCAD
|-386
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.74 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|9.08 × 13
USD
EUR
EUR