Robert Bernard Stuermer

Dadadadsdsa

Robert Bernard Stuermer
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
298
Profit Trade:
91 (30.53%)
Loss Trade:
207 (69.46%)
Best Trade:
670.99 EUR
Worst Trade:
-698.15 EUR
Profitto lordo:
7 577.62 EUR (423 752 pips)
Perdita lorda:
-9 521.13 EUR (18 632 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (298.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
835.22 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
107.33%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
155 (52.01%)
Short Trade:
143 (47.99%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-6.52 EUR
Profitto medio:
83.27 EUR
Perdita media:
-46.00 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-1 239.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 239.40 EUR (22)
Crescita mensile:
-34.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 017.06 EUR
Massimale:
2 667.89 EUR (73.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.63% (2 665.29 EUR)
Per equità:
21.14% (863.96 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 213
GBPUSD 40
EURUSD 14
USDJPY 11
AUDUSD 7
EURJPY 6
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -1.2K
GBPUSD -502
EURUSD -112
USDJPY -221
AUDUSD 13
EURJPY 101
GBPCAD -223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 1.5K
GBPUSD -585
EURUSD 242
USDJPY -867
AUDUSD 121
EURJPY 149
GBPCAD -386
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +670.99 EUR
Worst Trade: -698 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +298.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 239.40 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.74 × 35
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
RoboForex-Pro
7.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
9.08 × 13
Non ci sono recensioni
2025.10.31 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dadadadsdsa
30USD al mese
-34%
0
0
USD
4.1K
EUR
5
0%
298
30%
100%
0.79
-6.52
EUR
42%
1:30
Copia

