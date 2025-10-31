SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Loss Recovery EA MT5
Quang Dung Pham

Loss Recovery EA MT5

Quang Dung Pham
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.67 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.67 USD (9 663 pips)
Perdita lorda:
-0.44 USD
Vincite massime consecutive:
1 (9.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.67 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
1.41%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
27.97
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
21.98
Profitto previsto:
9.67 USD
Profitto medio:
9.67 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
0.33 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.56% (5.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.67 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.67 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2025.10.31 03:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.31 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.