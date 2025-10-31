- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
14 (29.16%)
Loss Trade:
34 (70.83%)
Best Trade:
20.00 USD
Worst Trade:
-9.23 USD
Profitto lordo:
269.48 USD (134 736 pips)
Perdita lorda:
-217.84 USD (108 912 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (60.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
4.47%
Massimo carico di deposito:
8.08%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
21 (43.75%)
Short Trade:
27 (56.25%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
19.25 USD
Perdita media:
-6.41 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-67.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.08 USD (10)
Crescita mensile:
11.62%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.08 USD
Massimale:
67.08 USD (13.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.85% (67.08 USD)
Per equità:
0.35% (1.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|52
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.00 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +60.00 USD
Massima perdita consecutiva: -67.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
1
20%
48
29%
4%
1.23
1.08
USD
USD
14%
1:200