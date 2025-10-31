- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
30 (69.76%)
Loss Trade:
13 (30.23%)
Best Trade:
35.46 USD
Worst Trade:
-8.83 USD
Profitto lordo:
76.41 USD (76 387 pips)
Perdita lorda:
-47.97 USD (47 947 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
18.39%
Massimo carico di deposito:
35.77%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
34 (79.07%)
Short Trade:
9 (20.93%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-3.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.29 USD (5)
Crescita mensile:
12.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
25.85 USD (10.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.93% (25.85 USD)
Per equità:
8.22% (15.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.46 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.52 USD
Massima perdita consecutiva: -19.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
