- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
84 (81.55%)
Loss Trade:
19 (18.45%)
Best Trade:
39.87 USD
Worst Trade:
-53.67 USD
Profitto lordo:
291.21 USD (187 407 pips)
Perdita lorda:
-315.17 USD (155 059 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (59.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.87 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
49.06%
Massimo carico di deposito:
9.79%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
67 (65.05%)
Short Trade:
36 (34.95%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-16.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-46.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.67 USD (1)
Crescita mensile:
-3.42%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.37 USD
Massimale:
102.92 USD (14.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.52% (102.92 USD)
Per equità:
9.22% (62.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-24
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.87 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +59.57 USD
Massima perdita consecutiva: -46.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
677
USD
USD
1
68%
103
81%
49%
0.92
-0.23
USD
USD
15%
1:200