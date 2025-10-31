- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
9 (50.00%)
Loss Trade:
9 (50.00%)
Best Trade:
54.06 USD
Worst Trade:
-29.02 USD
Profitto lordo:
79.02 USD (10 365 pips)
Perdita lorda:
-54.50 USD (13 362 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.06 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
37.12%
Massimo carico di deposito:
365.54%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
15 (83.33%)
Short Trade:
3 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
8.78 USD
Perdita media:
-6.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-33.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.47 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.38 USD
Massimale:
33.47 USD (16.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.08% (33.47 USD)
Per equità:
7.13% (15.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.06 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.25 USD
Massima perdita consecutiva: -33.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Easy gold scalping trades.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
224
USD
USD
1
0%
18
50%
37%
1.44
1.36
USD
USD
16%
1:200