- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
182
Profit Trade:
131 (71.97%)
Loss Trade:
51 (28.02%)
Best Trade:
64.65 USD
Worst Trade:
-42.79 USD
Profitto lordo:
1 189.34 USD (555 283 pips)
Perdita lorda:
-607.42 USD (323 370 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (63.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.52 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
11.97%
Massimo carico di deposito:
41.99%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
188
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
4.24
Long Trade:
144 (79.12%)
Short Trade:
38 (20.88%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
3.20 USD
Profitto medio:
9.08 USD
Perdita media:
-11.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-137.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.28 USD (6)
Crescita mensile:
191.70%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.43 USD
Massimale:
137.28 USD (29.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.76% (137.28 USD)
Per equità:
8.30% (73.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|582
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|232K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.65 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +63.07 USD
Massima perdita consecutiva: -137.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
30USD al mese
192%
0
0
USD
USD
885
USD
USD
1
12%
182
71%
12%
1.95
3.20
USD
USD
30%
1:200