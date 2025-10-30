SegnaliSezioni
Vaij Begalli

Scalping Monterosa

Vaij Begalli
0 recensioni
112 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 -35%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
510
Profit Trade:
367 (71.96%)
Loss Trade:
143 (28.04%)
Best Trade:
54.95 USD
Worst Trade:
-147.06 USD
Profitto lordo:
1 349.34 USD (394 805 pips)
Perdita lorda:
-1 701.59 USD (112 095 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (56.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.38 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
953 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
205 (40.20%)
Short Trade:
305 (59.80%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.69 USD
Profitto medio:
3.68 USD
Perdita media:
-11.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-195.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.81 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
651.41 USD
Massimale:
668.98 USD (65.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.71% (668.66 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 194
EURUSD 143
USDJPY 82
EURJPY 17
USDZAR 15
USDCHF 12
USDCAD 10
GBPJPY 10
EURCHF 6
AUDUSD 4
EURGBP 4
AUDCAD 3
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURAUD 2
EURCAD 2
EURNZD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -65
EURUSD -142
USDJPY -82
EURJPY -60
USDZAR 198
USDCHF -14
USDCAD -82
GBPJPY -14
EURCHF 18
AUDUSD -14
EURGBP 46
AUDCAD 6
BTCUSD -2
NZDUSD -16
EURAUD 7
EURCAD -142
EURNZD 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -2.6K
EURUSD 2.5K
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.7K
USDZAR 320K
USDCHF -515
USDCAD -3.5K
GBPJPY -1.5K
EURCHF 458
AUDUSD -217
EURGBP 959
AUDCAD 860
BTCUSD -28K
NZDUSD -239
EURAUD 257
EURCAD -3.1K
EURNZD 146
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.95 USD
Worst Trade: -147 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +56.04 USD
Massima perdita consecutiva: -195.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
RoboForex-ECN
0.98 × 1687
FusionMarkets-Live
1.10 × 93
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.44 × 16
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.73 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1043
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 354
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 più
Monterosa
Non ci sono recensioni
2025.10.30 23:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 953 days
2025.10.30 23:27
A large drawdown may occur on the account again
