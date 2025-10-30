- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
29 (82.85%)
Loss Trade:
6 (17.14%)
Best Trade:
34.08 USD
Worst Trade:
-10.28 USD
Profitto lordo:
228.89 USD (22 877 pips)
Perdita lorda:
-34.05 USD (3 403 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (58.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
10.63
Long Trade:
22 (62.86%)
Short Trade:
13 (37.14%)
Fattore di profitto:
6.72
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
7.89 USD
Perdita media:
-5.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.33 USD (2)
Crescita mensile:
758.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.33 USD (12.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|195
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.08 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58.44 USD
Massima perdita consecutiva: -15.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FotMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni