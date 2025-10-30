SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pink Cloudz
Nehemiah J Jordan

Pink Cloudz

Nehemiah J Jordan
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
0%
PlexyTrade-Server01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
138 (71.13%)
Loss Trade:
56 (28.87%)
Best Trade:
19.03 USD
Worst Trade:
-51.48 USD
Profitto lordo:
317.92 USD (7 008 pips)
Perdita lorda:
-435.73 USD (9 728 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (36.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.20 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.58%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
91 (46.91%)
Short Trade:
103 (53.09%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
2.30 USD
Perdita media:
-7.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.00 USD (3)
Crescita mensile:
-90.42%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
195.41 USD
Massimale:
212.41 USD (317.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
48.66% (28.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.pro 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.pro -118
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.pro -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.03 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.20 USD
Massima perdita consecutiva: -65.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.30 21:17
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 14.16% of days out of the 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 21:17
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
