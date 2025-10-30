- Crescita
Trade:
194
Profit Trade:
138 (71.13%)
Loss Trade:
56 (28.87%)
Best Trade:
19.03 USD
Worst Trade:
-51.48 USD
Profitto lordo:
317.92 USD (7 008 pips)
Perdita lorda:
-435.73 USD (9 728 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (36.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.20 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.58%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
91 (46.91%)
Short Trade:
103 (53.09%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
2.30 USD
Perdita media:
-7.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.00 USD (3)
Crescita mensile:
-90.42%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
195.41 USD
Massimale:
212.41 USD (317.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
48.66% (28.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pro
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.pro
|-118
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.03 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.20 USD
Massima perdita consecutiva: -65.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tomahawk 1.0
