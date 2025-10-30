SegnaliSezioni
Adibrata Wisnu Yuda

RMT is rising

0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 271%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
11 (45.83%)
Loss Trade:
13 (54.17%)
Best Trade:
176 117.49 IDR
Worst Trade:
-16 332.99 IDR
Profitto lordo:
763 063.82 IDR (16 007 pips)
Perdita lorda:
-100 820.85 IDR (921 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (483 598.94 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
483 598.94 IDR (7)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
10.10
Long Trade:
4 (16.67%)
Short Trade:
20 (83.33%)
Fattore di profitto:
7.57
Profitto previsto:
27 593.46 IDR
Profitto medio:
69 369.44 IDR
Perdita media:
-7 755.45 IDR
Massime perdite consecutive:
7 (-65 572.88 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-65 572.88 IDR (7)
Crescita mensile:
270.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 829.79 IDR
Massimale:
65 572.88 IDR (16.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.97% (65 572.88 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPYm 23
XAUUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPYm 49
XAUUSDm 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPYm 4.5K
XAUUSDm 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176 117.49 IDR
Worst Trade: -16 333 IDR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +483 598.94 IDR
Massima perdita consecutiva: -65 572.88 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.31 05:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.31 05:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 05:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 21:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
