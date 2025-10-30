- Crescita
Trade:
24
Profit Trade:
11 (45.83%)
Loss Trade:
13 (54.17%)
Best Trade:
176 117.49 IDR
Worst Trade:
-16 332.99 IDR
Profitto lordo:
763 063.82 IDR (16 007 pips)
Perdita lorda:
-100 820.85 IDR (921 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (483 598.94 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
483 598.94 IDR (7)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
10.10
Long Trade:
4 (16.67%)
Short Trade:
20 (83.33%)
Fattore di profitto:
7.57
Profitto previsto:
27 593.46 IDR
Profitto medio:
69 369.44 IDR
Perdita media:
-7 755.45 IDR
Massime perdite consecutive:
7 (-65 572.88 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-65 572.88 IDR (7)
Crescita mensile:
270.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 829.79 IDR
Massimale:
65 572.88 IDR (16.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.97% (65 572.88 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|23
|XAUUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPYm
|49
|XAUUSDm
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPYm
|4.5K
|XAUUSDm
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
