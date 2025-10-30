- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
0.36 EUR
Worst Trade:
-0.13 EUR
Profitto lordo:
1.88 EUR (2 259 pips)
Perdita lorda:
-0.13 EUR (118 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.09 EUR (5)
Indice di Sharpe:
1.33
Attività di trading:
58.34%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
13.46
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
14.46
Profitto previsto:
0.19 EUR
Profitto medio:
0.24 EUR
Perdita media:
-0.13 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.13 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.13 EUR (1)
Crescita mensile:
0.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.13 EUR (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.94% (1.93 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SPX500
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SPX500
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SPX500
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.36 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.13 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Modelo matemático de inversión desarrollado para maximizar la rentabilidad compuesta en el largo plazo mediante una gestión aritmética.
El sistema calcula estadisticamente las entradas a mercado con esperanza matematica positiva.
El objetivo no es la ganancia puntual si no la construcción de una curva de crecimiento favorable en el tiempo.
A diferencia de los sistemas tradicionales basados en la interpretacion subjetiva de graficos, esta estrategia cuantitativa se sustenta en fundamentos matemáticos y estadísticos que responden a medidas porcentuales y temporales con esperanza matematica positiva
Mathematical investment model developed to maximize long-term compounded returns through arithmetic management.
The system statistically calculates market entries with a positive mathematical expectancy.
The goal is not short-term profit, but the construction of a favorable growth curve over time.
Unlike traditional systems based on the subjective interpretation of charts, this quantitative strategy is grounded in mathematical and statistical principles that rely on percentage-based and time-based measures with positive mathematical expectancy.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
206
EUR
EUR
1
0%
9
88%
58%
14.46
0.19
EUR
EUR
1%
1:500