Trade:
116
Profit Trade:
86 (74.13%)
Loss Trade:
30 (25.86%)
Best Trade:
1 594.72 USD
Worst Trade:
-2 703.53 USD
Profitto lordo:
42 315.54 USD (1 900 871 pips)
Perdita lorda:
-34 689.76 USD (1 539 327 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (6 756.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 756.97 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
63 (54.31%)
Short Trade:
53 (45.69%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
65.74 USD
Profitto medio:
492.04 USD
Perdita media:
-1 156.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2 474.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 886.18 USD (4)
Crescita mensile:
38.39%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 750.70 USD
Massimale:
10 286.58 USD (32.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.47% (10 316.63 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDz
|55
|XAUUSDz
|43
|US500z
|6
|USTECz
|5
|US30z
|3
|USDJPYz
|2
|ETHUSDz
|1
|EURUSDz
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDz
|1.1K
|XAUUSDz
|6.5K
|US500z
|229
|USTECz
|77
|US30z
|-3
|USDJPYz
|436
|ETHUSDz
|0
|EURUSDz
|-677
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDz
|212K
|XAUUSDz
|136K
|US500z
|7.4K
|USTECz
|5.8K
|US30z
|-414
|USDJPYz
|1.2K
|ETHUSDz
|151
|EURUSDz
|-480
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
