Yi Jian Feng

Trend Scalp

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 38%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
86 (74.13%)
Loss Trade:
30 (25.86%)
Best Trade:
1 594.72 USD
Worst Trade:
-2 703.53 USD
Profitto lordo:
42 315.54 USD (1 900 871 pips)
Perdita lorda:
-34 689.76 USD (1 539 327 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (6 756.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 756.97 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
63 (54.31%)
Short Trade:
53 (45.69%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
65.74 USD
Profitto medio:
492.04 USD
Perdita media:
-1 156.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2 474.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 886.18 USD (4)
Crescita mensile:
38.39%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 750.70 USD
Massimale:
10 286.58 USD (32.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.47% (10 316.63 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDz 55
XAUUSDz 43
US500z 6
USTECz 5
US30z 3
USDJPYz 2
ETHUSDz 1
EURUSDz 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDz 1.1K
XAUUSDz 6.5K
US500z 229
USTECz 77
US30z -3
USDJPYz 436
ETHUSDz 0
EURUSDz -677
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDz 212K
XAUUSDz 136K
US500z 7.4K
USTECz 5.8K
US30z -414
USDJPYz 1.2K
ETHUSDz 151
EURUSDz -480
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 594.72 USD
Worst Trade: -2 704 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +6 756.97 USD
Massima perdita consecutiva: -2 474.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.10.30 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
