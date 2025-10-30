- Crescita
Trade:
52
Profit Trade:
38 (73.07%)
Loss Trade:
14 (26.92%)
Best Trade:
36.88 USD
Worst Trade:
-18.33 USD
Profitto lordo:
156.49 USD (4 241 pips)
Perdita lorda:
-95.93 USD (4 223 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (26.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.71 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
35 (67.31%)
Short Trade:
17 (32.69%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
4.12 USD
Perdita media:
-6.85 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-56.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.25 USD (4)
Crescita mensile:
6.06%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
56.25 USD (5.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +36.88 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +26.73 USD
Massima perdita consecutiva: -56.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
