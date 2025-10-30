- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
3.99 USD
Worst Trade:
-2.02 USD
Profitto lordo:
14.63 USD (7 646 pips)
Perdita lorda:
-5.03 USD (3 012 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
9.98%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
2.09 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.02 USD (2)
Crescita mensile:
42.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.02 USD (18.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.52% (3.02 USD)
Per equità:
16.47% (3.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDmicro
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDmicro
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.99 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.04 USD
Massima perdita consecutiva: -3.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 42" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
