Bhopal Singh Mehara

GOLD KING PRO

Bhopal Singh Mehara
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 -43%
XelansMarkets-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
113 (65.69%)
Loss Trade:
59 (34.30%)
Best Trade:
358.61 USD
Worst Trade:
-673.79 USD
Profitto lordo:
5 356.07 USD (18 613 pips)
Perdita lorda:
-4 490.03 USD (17 126 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (542.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
661.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
4.46%
Massimo carico di deposito:
92.52%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
67 (38.95%)
Short Trade:
105 (61.05%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
5.04 USD
Profitto medio:
47.40 USD
Perdita media:
-76.10 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-283.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 558.61 USD (4)
Crescita mensile:
-43.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
201.69 USD
Massimale:
1 932.56 USD (49.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.11% (1 930.21 USD)
Per equità:
39.30% (202.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 170
ETHUSD.s 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 862
ETHUSD.s 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s -1.5K
ETHUSD.s 3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +358.61 USD
Worst Trade: -674 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +542.21 USD
Massima perdita consecutiva: -283.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XelansMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

very powerful gold tech.
Non ci sono recensioni
2025.11.13 09:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 08:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 04:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 16:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 07:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 17:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 17:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 20:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 20:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 19:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 19:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 18:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
