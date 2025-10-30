- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
126 (73.25%)
Loss Trade:
46 (26.74%)
Best Trade:
57.12 USD
Worst Trade:
-28.96 USD
Profitto lordo:
2 760.96 USD (362 305 pips)
Perdita lorda:
-572.72 USD (31 118 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (223.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
223.16 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
58.01
Long Trade:
86 (50.00%)
Short Trade:
86 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.82
Profitto previsto:
12.72 USD
Profitto medio:
21.91 USD
Perdita media:
-12.45 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-37.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.72 USD (2)
Crescita mensile:
59.13%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.72 USD (10.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|38
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|109K
|BTCUSD
|222K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.12 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +223.16 USD
Massima perdita consecutiva: -37.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ALFX-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Simple swings trading bot with 1:2 RR ratio and 80% accuracy.
Non ci sono recensioni