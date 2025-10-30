- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
22 (78.57%)
Loss Trade:
6 (21.43%)
Best Trade:
23.60 USD
Worst Trade:
-27.80 USD
Profitto lordo:
79.66 USD (4 380 pips)
Perdita lorda:
-47.17 USD (1 333 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (16.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.42 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
13 (46.43%)
Short Trade:
15 (53.57%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
3.62 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-34.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.12 USD (3)
Crescita mensile:
32.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.68 USD
Massimale:
34.12 USD (32.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.60 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.60 USD
Massima perdita consecutiva: -34.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 8
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
ICMarketsSC-Live11
|2.71 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
|
RoboForex-ECN-3
|4.16 × 360
|
FxPro.com-Real08
|4.21 × 14
Aggressive trading strategy focused on gold (XAUUSD) on the H4 timeframe.
Designed to maximize profit potential during volatile market conditions using technical confirmation and volume dynamics.
This is a high-risk, high-return system — performance can be explosive but also includes drawdowns.
Intended for those who understand risk and prefer dynamic, active exposure to gold price movements.
