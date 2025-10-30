SegnaliSezioni
Mohammed Afzal

VolRush 4H

Mohammed Afzal
0 recensioni
37 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
22 (78.57%)
Loss Trade:
6 (21.43%)
Best Trade:
23.60 USD
Worst Trade:
-27.80 USD
Profitto lordo:
79.66 USD (4 380 pips)
Perdita lorda:
-47.17 USD (1 333 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (16.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.42 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
13 (46.43%)
Short Trade:
15 (53.57%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
3.62 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-34.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.12 USD (3)
Crescita mensile:
32.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.68 USD
Massimale:
34.12 USD (32.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.60 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.60 USD
Massima perdita consecutiva: -34.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 8
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
ICMarketsSC-Live11
2.71 × 31
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
RoboForex-ECN-3
4.16 × 360
FxPro.com-Real08
4.21 × 14
50 più
Aggressive trading strategy focused on gold (XAUUSD) on the H4 timeframe.
Designed to maximize profit potential during volatile market conditions using technical confirmation and volume dynamics.

This is a high-risk, high-return system — performance can be explosive but also includes drawdowns.

Intended for those who understand risk and prefer dynamic, active exposure to gold price movements.


2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 0.78% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.78% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
