Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1014

Tik Yam Yeung
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
30.53 HKD
Worst Trade:
-41.15 HKD
Profitto lordo:
107.77 HKD (2 129 pips)
Perdita lorda:
-101.66 HKD (1 999 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (98.99 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
98.99 HKD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.68%
Massimo carico di deposito:
2.54%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.61 HKD
Profitto medio:
21.55 HKD
Perdita media:
-20.33 HKD
Massime perdite consecutive:
4 (-99.91 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-99.91 HKD (4)
Crescita mensile:
0.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.91 HKD
Massimale:
99.91 HKD (2.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.08% (99.91 HKD)
Per equità:
2.06% (99.10 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 4
CHFJPY 4
NZDJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -13
CHFJPY 7
NZDJPY 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -2K
CHFJPY 1.1K
NZDJPY 960
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.53 HKD
Worst Trade: -41 HKD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +98.99 HKD
Massima perdita consecutiva: -99.91 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.05 06:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 20:28
Share of trading days is too low
2025.11.04 20:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
