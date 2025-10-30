SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUUSD Test account riil
Muhammad Alwi

XAUUSD Test account riil

Muhammad Alwi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
MaxrichGroup-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
9 (52.94%)
Loss Trade:
8 (47.06%)
Best Trade:
11.20 USD
Worst Trade:
-8.49 USD
Profitto lordo:
36.38 USD (3 636 pips)
Perdita lorda:
-33.11 USD (3 307 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (13.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
20.53%
Massimo carico di deposito:
13.67%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
14 (82.35%)
Short Trade:
3 (17.65%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
4.04 USD
Perdita media:
-4.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.02 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.60 USD
Massimale:
18.60 USD (37.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.20% (18.60 USD)
Per equità:
10.16% (3.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 329
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.20 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.84 USD
Massima perdita consecutiva: -6.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XAUUSD Test account riil 
Non ci sono recensioni
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUUSD Test account riil
30USD al mese
7%
0
0
USD
53
USD
1
0%
17
52%
21%
1.09
0.19
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.