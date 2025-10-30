SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / V Skalp II
Igor Drozdov

V Skalp II

Igor Drozdov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
48.59 USD
Worst Trade:
-48.19 USD
Profitto lordo:
121.60 USD (1 014 pips)
Perdita lorda:
-199.17 USD (1 492 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (85.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.53 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.51%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-5.54 USD
Profitto medio:
15.20 USD
Perdita media:
-33.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-107.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.66 USD (3)
Crescita mensile:
-23.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
131.47 USD
Massimale:
131.47 USD (39.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.84% (131.47 USD)
Per equità:
14.63% (42.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 8
CHFJPY 4
USDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF -37
CHFJPY -13
USDCAD -28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF -72
CHFJPY -113
USDCAD -293
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.59 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +85.53 USD
Massima perdita consecutiva: -107.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Скальпирует множество пар с применением ИИ.
Non ci sono recensioni
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
