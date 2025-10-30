- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
48.59 USD
Worst Trade:
-48.19 USD
Profitto lordo:
121.60 USD (1 014 pips)
Perdita lorda:
-199.17 USD (1 492 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (85.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.53 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.51%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-5.54 USD
Profitto medio:
15.20 USD
Perdita media:
-33.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-107.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.66 USD (3)
Crescita mensile:
-23.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
131.47 USD
Massimale:
131.47 USD (39.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.84% (131.47 USD)
Per equità:
14.63% (42.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|8
|CHFJPY
|4
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|-37
|CHFJPY
|-13
|USDCAD
|-28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|-72
|CHFJPY
|-113
|USDCAD
|-293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.59 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +85.53 USD
Massima perdita consecutiva: -107.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 312
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.30 × 83
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.55 × 497
|
Exness-MT5Real3
|0.83 × 54
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
xChief-MT5
|1.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 42
|
Exness-MT5Real12
|1.16 × 188
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.22 × 1037
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.49 × 859
|
OctaFX-Real2
|1.50 × 20
|
Axiory-Live
|1.72 × 245
|
DooTechnology-Live
|1.82 × 132
|
AMarkets-Real
|2.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|2.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|2.00 × 1
Скальпирует множество пар с применением ИИ.
