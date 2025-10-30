- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
17 (68.00%)
Loss Trade:
8 (32.00%)
Best Trade:
104.66 EUR
Worst Trade:
-125.12 EUR
Profitto lordo:
574.07 EUR (562 549 pips)
Perdita lorda:
-424.93 EUR (389 675 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (475.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
475.30 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
6 (24.00%)
Short Trade:
19 (76.00%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
5.97 EUR
Profitto medio:
33.77 EUR
Perdita media:
-53.12 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-325.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-325.37 EUR (4)
Crescita mensile:
12.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
323.94 EUR
Massimale:
385.14 EUR (30.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|173K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.66 EUR
Worst Trade: -125 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +475.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -325.37 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni