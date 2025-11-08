- Crescita
Trade:
134
Profit Trade:
89 (66.41%)
Loss Trade:
45 (33.58%)
Best Trade:
222.61 EUR
Worst Trade:
-166.68 EUR
Profitto lordo:
4 731.61 EUR (405 365 pips)
Perdita lorda:
-2 459.97 EUR (214 493 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (505.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
572.35 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.00
Long Trade:
61 (45.52%)
Short Trade:
73 (54.48%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
16.95 EUR
Profitto medio:
53.16 EUR
Perdita media:
-54.67 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-179.86 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-284.16 EUR (2)
Crescita mensile:
75.67%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
249.78 EUR
Massimale:
378.34 EUR (12.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.24% (65.97 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DJ30.r
|37
|NAS100.r
|31
|GER40.r
|18
|USDJPY
|17
|SP500.r
|12
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DJ30.r
|383
|NAS100.r
|185
|GER40.r
|137
|USDJPY
|54
|SP500.r
|879
|XAUUSD
|314
|GBPUSD
|477
|EURUSD
|83
|BTCUSD
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DJ30.r
|101K
|NAS100.r
|18K
|GER40.r
|100
|USDJPY
|115
|SP500.r
|25K
|XAUUSD
|3.9K
|GBPUSD
|245
|EURUSD
|43
|BTCUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +222.61 EUR
Worst Trade: -167 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +505.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -179.86 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|5.00 × 1
