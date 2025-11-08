SegnaliSezioni
Jeffrey Adeniyi Richard Ajani

Zwadde Breakout ORB

0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
89 (66.41%)
Loss Trade:
45 (33.58%)
Best Trade:
222.61 EUR
Worst Trade:
-166.68 EUR
Profitto lordo:
4 731.61 EUR (405 365 pips)
Perdita lorda:
-2 459.97 EUR (214 493 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (505.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
572.35 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.00
Long Trade:
61 (45.52%)
Short Trade:
73 (54.48%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
16.95 EUR
Profitto medio:
53.16 EUR
Perdita media:
-54.67 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-179.86 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-284.16 EUR (2)
Crescita mensile:
75.67%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
249.78 EUR
Massimale:
378.34 EUR (12.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.24% (65.97 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DJ30.r 37
NAS100.r 31
GER40.r 18
USDJPY 17
SP500.r 12
XAUUSD 7
GBPUSD 7
EURUSD 3
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DJ30.r 383
NAS100.r 185
GER40.r 137
USDJPY 54
SP500.r 879
XAUUSD 314
GBPUSD 477
EURUSD 83
BTCUSD 78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DJ30.r 101K
NAS100.r 18K
GER40.r 100
USDJPY 115
SP500.r 25K
XAUUSD 3.9K
GBPUSD 245
EURUSD 43
BTCUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +222.61 EUR
Worst Trade: -167 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +505.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -179.86 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
5.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.08 22:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 22:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
