Trade:
47
Profit Trade:
34 (72.34%)
Loss Trade:
13 (27.66%)
Best Trade:
2.42 USD
Worst Trade:
-2.38 USD
Profitto lordo:
36.51 USD (38 885 pips)
Perdita lorda:
-11.88 USD (10 959 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
23.30%
Massimo carico di deposito:
7.79%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
9.06
Long Trade:
47 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-0.91 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.38 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.72 USD (0.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (2.72 USD)
Per equità:
1.02% (4.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.42 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
