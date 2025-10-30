SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Zwadde Breakout
Jeffrey Adeniyi Richard Ajani

Zwadde Breakout

Jeffrey Adeniyi Richard Ajani
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
37 (84.09%)
Loss Trade:
7 (15.91%)
Best Trade:
152.04 EUR
Worst Trade:
-225.95 EUR
Profitto lordo:
2 138.38 EUR (102 391 pips)
Perdita lorda:
-844.53 EUR (25 455 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (577.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
687.58 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
22 (50.00%)
Short Trade:
22 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
29.41 EUR
Profitto medio:
57.79 EUR
Perdita media:
-120.65 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-152.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-225.95 EUR (1)
Crescita mensile:
25.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
336.69 EUR
Massimale:
438.85 EUR (8.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 17
USDJPY 9
NDX100 6
GBPUSD 4
XAUUSD 3
EURUSD 3
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 386
USDJPY 148
NDX100 567
GBPUSD 217
XAUUSD -85
EURUSD 137
BTCUSD 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 9.5K
USDJPY 213
NDX100 34K
GBPUSD 73
XAUUSD -1.3K
EURUSD 45
BTCUSD 35K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +152.04 EUR
Worst Trade: -226 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +577.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -152.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Live
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati