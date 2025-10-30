- Crescita
Trade:
44
Profit Trade:
37 (84.09%)
Loss Trade:
7 (15.91%)
Best Trade:
152.04 EUR
Worst Trade:
-225.95 EUR
Profitto lordo:
2 138.38 EUR (102 391 pips)
Perdita lorda:
-844.53 EUR (25 455 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (577.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
687.58 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
22 (50.00%)
Short Trade:
22 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
29.41 EUR
Profitto medio:
57.79 EUR
Perdita media:
-120.65 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-152.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-225.95 EUR (1)
Crescita mensile:
25.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
336.69 EUR
Massimale:
438.85 EUR (8.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|17
|USDJPY
|9
|NDX100
|6
|GBPUSD
|4
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|386
|USDJPY
|148
|NDX100
|567
|GBPUSD
|217
|XAUUSD
|-85
|EURUSD
|137
|BTCUSD
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|9.5K
|USDJPY
|213
|NDX100
|34K
|GBPUSD
|73
|XAUUSD
|-1.3K
|EURUSD
|45
|BTCUSD
|35K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +152.04 EUR
Worst Trade: -226 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +577.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -152.87 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 6
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 49
|
Tickmill-Live
|0.00 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
