Trade:
12
Profit Trade:
8 (66.66%)
Loss Trade:
4 (33.33%)
Best Trade:
45.80 USD
Worst Trade:
-24.44 USD
Profitto lordo:
104.64 USD (310 625 pips)
Perdita lorda:
-48.86 USD (243 620 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (73.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.68 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
8.97%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
4 (33.33%)
Short Trade:
8 (66.67%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
4.65 USD
Profitto medio:
13.08 USD
Perdita media:
-12.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-42.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.82 USD (3)
Crescita mensile:
10.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.19 USD
Massimale:
42.82 USD (7.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.75% (42.82 USD)
Per equità:
1.42% (8.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|67K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.80 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.68 USD
Massima perdita consecutiva: -42.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Min Required Deposit: 500$
- Used Strategies: Lydians_S (BTC) + MACD (BTC) + Lydians_S (Gold)
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product
Not: Btc positions are blocking each other not to trade in same direction simultaneously.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
10%
0
0
USD
USD
588
USD
USD
1
100%
12
66%
9%
2.14
4.65
USD
USD
8%
1:500