- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
14.15 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
55.86 USD (7 210 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (55.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.86 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.22
Attività di trading:
70.03%
Massimo carico di deposito:
4.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
6.21 USD
Profitto medio:
6.21 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.71% (11.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|USDCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADCHF
|2
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|13
|EURUSD
|8
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|14
|NZDCHF
|0
|EURCHF
|1
|USDCHF
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADCHF
|160
|GBPCAD
|533
|GBPAUD
|2.1K
|EURUSD
|870
|USDCAD
|461
|GBPJPY
|2.2K
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|91
|USDCHF
|893
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.15 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +55.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
GSTrade-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 9
