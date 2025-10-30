- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
181 (62.41%)
Loss Trade:
109 (37.59%)
Best Trade:
70.21 USD
Worst Trade:
-48.62 USD
Profitto lordo:
1 384.92 USD (47 378 pips)
Perdita lorda:
-654.22 USD (28 507 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (53.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.29 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
17.92%
Massimo carico di deposito:
1.69%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
262
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
6.19
Long Trade:
213 (73.45%)
Short Trade:
77 (26.55%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
7.65 USD
Perdita media:
-6.00 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-87.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.29 USD (5)
Crescita mensile:
14.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.14 USD
Massimale:
118.02 USD (2.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.99% (106.81 USD)
Per equità:
1.07% (61.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|290
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-P
|731
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-P
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.21 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +53.04 USD
Massima perdita consecutiva: -87.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
UNBELIEVABLE!!!
I know. I think so!
At a point of time, the most risky situation is 30% of your account. But in a whole month we will end in GAINS.
TARGET IS 70-80% MONTHLY IF EVERYTHING IS SMOOTH. THERE WILL BE NO LOSS!!!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
15%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
2
100%
290
62%
18%
2.11
2.52
USD
USD
2%
1:500