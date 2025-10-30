- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
785
Profit Trade:
536 (68.28%)
Loss Trade:
249 (31.72%)
Best Trade:
924.24 USD
Worst Trade:
-763.46 USD
Profitto lordo:
30 774.94 USD (556 559 pips)
Perdita lorda:
-27 796.91 USD (1 010 311 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (2 055.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 055.70 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
111.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
565
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
330 (42.04%)
Short Trade:
455 (57.96%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
3.79 USD
Profitto medio:
57.42 USD
Perdita media:
-111.63 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3 195.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 195.24 USD (16)
Crescita mensile:
-62.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
173.50 USD
Massimale:
3 502.11 USD (52.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.09% (1 775.96 USD)
Per equità:
38.10% (380.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|524
|NAS100
|48
|JAPAN225
|41
|HK50
|37
|BTCUSD
|35
|UK100
|17
|US30
|14
|EURAUD
|13
|GER40
|10
|USDJPY
|7
|ChinaA50
|7
|GBPUSD
|6
|GBPJPY
|5
|USOIL
|5
|AUDUSD
|4
|XCUUSD
|4
|XAGUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURO50
|1
|FRA40
|1
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|NAS100
|-1.2K
|JAPAN225
|888
|HK50
|472
|BTCUSD
|-480
|UK100
|-1.6K
|US30
|10
|EURAUD
|86
|GER40
|422
|USDJPY
|176
|ChinaA50
|141
|GBPUSD
|711
|GBPJPY
|105
|USOIL
|322
|AUDUSD
|30
|XCUUSD
|12
|XAGUSD
|200
|USDCAD
|118
|EURO50
|4
|FRA40
|12
|EURGBP
|7
|EURUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|NAS100
|-3.7K
|JAPAN225
|15K
|HK50
|6.4K
|BTCUSD
|-482K
|UK100
|-9.7K
|US30
|-3.1K
|EURAUD
|143
|GER40
|1.1K
|USDJPY
|242
|ChinaA50
|777
|GBPUSD
|743
|GBPJPY
|207
|USOIL
|543
|AUDUSD
|21
|XCUUSD
|594
|XAGUSD
|262
|USDCAD
|282
|EURO50
|30
|FRA40
|52
|EURGBP
|5
|EURUSD
|-1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +924.24 USD
Worst Trade: -763 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 055.70 USD
Massima perdita consecutiva: -3 195.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real32
|0.32 × 60
|
RoboForex-Prime
|0.40 × 219
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.43 × 1256
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|2.99 × 427
私用
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-62%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
0%
785
68%
100%
1.10
3.79
USD
USD
97%
1:500