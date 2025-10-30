SegnaliSezioni
Zhen Yu Xian

Xianzhenyu123

Zhen Yu Xian
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -62%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
785
Profit Trade:
536 (68.28%)
Loss Trade:
249 (31.72%)
Best Trade:
924.24 USD
Worst Trade:
-763.46 USD
Profitto lordo:
30 774.94 USD (556 559 pips)
Perdita lorda:
-27 796.91 USD (1 010 311 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (2 055.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 055.70 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
111.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
565
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
330 (42.04%)
Short Trade:
455 (57.96%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
3.79 USD
Profitto medio:
57.42 USD
Perdita media:
-111.63 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3 195.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 195.24 USD (16)
Crescita mensile:
-62.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
173.50 USD
Massimale:
3 502.11 USD (52.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.09% (1 775.96 USD)
Per equità:
38.10% (380.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 524
NAS100 48
JAPAN225 41
HK50 37
BTCUSD 35
UK100 17
US30 14
EURAUD 13
GER40 10
USDJPY 7
ChinaA50 7
GBPUSD 6
GBPJPY 5
USOIL 5
AUDUSD 4
XCUUSD 4
XAGUSD 2
USDCAD 2
EURO50 1
FRA40 1
EURGBP 1
EURUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
NAS100 -1.2K
JAPAN225 888
HK50 472
BTCUSD -480
UK100 -1.6K
US30 10
EURAUD 86
GER40 422
USDJPY 176
ChinaA50 141
GBPUSD 711
GBPJPY 105
USOIL 322
AUDUSD 30
XCUUSD 12
XAGUSD 200
USDCAD 118
EURO50 4
FRA40 12
EURGBP 7
EURUSD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
NAS100 -3.7K
JAPAN225 15K
HK50 6.4K
BTCUSD -482K
UK100 -9.7K
US30 -3.1K
EURAUD 143
GER40 1.1K
USDJPY 242
ChinaA50 777
GBPUSD 743
GBPJPY 207
USOIL 543
AUDUSD 21
XCUUSD 594
XAGUSD 262
USDCAD 282
EURO50 30
FRA40 52
EURGBP 5
EURUSD -1
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +924.24 USD
Worst Trade: -763 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 055.70 USD
Massima perdita consecutiva: -3 195.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real32
0.32 × 60
RoboForex-Prime
0.40 × 219
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.43 × 1256
ZealCapitalMarketSC-Live
2.99 × 427
私用
Non ci sono recensioni
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
A large drawdown may occur on the account again
