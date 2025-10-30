- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
36 (57.14%)
Loss Trade:
27 (42.86%)
Best Trade:
10.58 USD
Worst Trade:
-6.16 USD
Profitto lordo:
113.23 USD (11 417 pips)
Perdita lorda:
-69.32 USD (6 654 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (9.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.59 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
29 (46.03%)
Short Trade:
34 (53.97%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.33 USD (4)
Crescita mensile:
8.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.68 USD
Massimale:
16.69 USD (3.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.58 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.31 USD
Massima perdita consecutiva: -15.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni