Zhan Yang

Ai Gold Strategy

Zhan Yang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
20 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.26 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
19.73 USD (1 964 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
20 (19.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.73 USD (20)
Indice di Sharpe:
1.60
Attività di trading:
22.70%
Massimo carico di deposito:
8.48%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
17 (85.00%)
Short Trade:
3 (15.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.51% (12.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +19.73 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 12:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 12:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ai Gold Strategy
30USD al mese
20%
0
0
USD
120
USD
1
100%
20
100%
23%
n/a
0.99
USD
12%
1:500
Copia

