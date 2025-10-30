- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
37.01 USD
Worst Trade:
-12.19 USD
Profitto lordo:
146.78 USD (100 531 pips)
Perdita lorda:
-53.01 USD (40 147 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (34.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
18.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
6.25 USD
Profitto medio:
16.31 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.67 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.11 USD
Massimale:
27.67 USD (12.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.21% (27.67 USD)
Per equità:
8.91% (19.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|91
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|46K
|BTCUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.01 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +34.91 USD
Massima perdita consecutiva: -27.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.94 × 79
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
Consistent profit with controlled risk. No overlotting.
