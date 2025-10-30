- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.89 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
16.18 USD (2 466 pips)
Perdita lorda:
-0.40 USD
Vincite massime consecutive:
10 (16.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.18 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
98.63
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
40.45
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
0.16 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.38% (24.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|EURNZD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|10
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|313
|EURNZD
|227
|GBPJPY
|1.6K
|AUDUSD
|101
|GBPUSD
|106
|USDCAD
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.89 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +16.18 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.29 × 17
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.33 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
TitanFX-MT5-01
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 712
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.70 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.89 × 951
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 197
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.40 × 98
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 221
|
FPMarkets-Live
|2.62 × 21
