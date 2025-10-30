- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.66 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.26 USD (840 pips)
Perdita lorda:
-0.40 USD
Vincite massime consecutive:
16 (7.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.26 USD (16)
Indice di Sharpe:
3.36
Attività di trading:
98.51%
Massimo carico di deposito:
28.91%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
68.60
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
18.15
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
0.10 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
13.46% (4.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|2
|AUDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|GBPCAD
|1
|USDCAD
|1
|EURCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|0
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|0
|GBPCHF
|1
|GBPCAD
|0
|USDCAD
|0
|EURCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|102
|EURGBP
|101
|EURCAD
|110
|GBPUSD
|106
|AUDJPY
|60
|CHFJPY
|50
|CADJPY
|51
|GBPCHF
|52
|GBPCAD
|51
|USDCAD
|56
|EURCHF
|51
|NZDCHF
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.52 × 379
|
ICMarketsSC-MT5
|2.59 × 59
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.80 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 6
|
Tickmill-Live
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.55 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.54 × 12278
|
Valutrades-Live
|4.60 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.82 × 653
|
Darwinex-Live
|5.25 × 463
|
TASS-Live
|5.69 × 49
|
TitanFX-MT5-01
|6.22 × 9
|
XM.COM-MT5
|7.30 × 303
|
Tradestone-Real
|7.42 × 253
|
VantageInternational-Live 4
|7.67 × 6
|
XMGlobal-MT5 15
|12.90 × 87
|
VolansTrade-Server
|13.08 × 96
|
AMarkets-Real
|15.49 × 49
|
GBEbrokers-LIVE
|17.27 × 173
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
189
USD
USD
1
100%
16
100%
99%
18.14
0.45
USD
USD
13%
1:500