Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
331
Profit Trade:
247 (74.62%)
Loss Trade:
84 (25.38%)
Best Trade:
3 719.87 ZAR
Worst Trade:
-4 409.79 ZAR
Profitto lordo:
39 927.01 ZAR (12 755 pips)
Perdita lorda:
-29 027.46 ZAR (9 386 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (1 507.47 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
4 964.50 ZAR (14)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
137 (41.39%)
Short Trade:
194 (58.61%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
32.93 ZAR
Profitto medio:
161.65 ZAR
Perdita media:
-345.57 ZAR
Massime perdite consecutive:
6 (-1 102.67 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-11 996.54 ZAR (4)
Crescita mensile:
68.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 ZAR
Massimale:
19 803.21 ZAR (67.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Per equità:
0.00% (0.00 ZAR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|193
|EURUSD
|133
|USDCHF
|2
|GOLD
|2
|USDZAR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|467
|EURUSD
|606
|USDCHF
|13
|GOLD
|3
|USDZAR
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|2.3K
|USDCHF
|31
|GOLD
|149
|USDZAR
|-120
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.36 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.39 × 348
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 982
|
Exness-MT5Real7
|1.21 × 14
|
Exness-MT5Real31
|1.50 × 38
|
MishovMarkets-Live
|3.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|3.00 × 10
|
VantageInternational-Live
|4.51 × 41
Trading in EURUSD only. Trading strategy consist of patience and reliability. I don't take chances and profit is the only goal!
