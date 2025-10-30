SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EURUSD Reliable
Johannes Jacobus Kotze

EURUSD Reliable

Johannes Jacobus Kotze
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
0%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
331
Profit Trade:
247 (74.62%)
Loss Trade:
84 (25.38%)
Best Trade:
3 719.87 ZAR
Worst Trade:
-4 409.79 ZAR
Profitto lordo:
39 927.01 ZAR (12 755 pips)
Perdita lorda:
-29 027.46 ZAR (9 386 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (1 507.47 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
4 964.50 ZAR (14)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
137 (41.39%)
Short Trade:
194 (58.61%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
32.93 ZAR
Profitto medio:
161.65 ZAR
Perdita media:
-345.57 ZAR
Massime perdite consecutive:
6 (-1 102.67 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-11 996.54 ZAR (4)
Crescita mensile:
68.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 ZAR
Massimale:
19 803.21 ZAR (67.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Per equità:
0.00% (0.00 ZAR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 193
EURUSD 133
USDCHF 2
GOLD 2
USDZAR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 467
EURUSD 606
USDCHF 13
GOLD 3
USDZAR -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1K
EURUSD 2.3K
USDCHF 31
GOLD 149
USDZAR -120
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 719.87 ZAR
Worst Trade: -4 410 ZAR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 507.47 ZAR
Massima perdita consecutiva: -1 102.67 ZAR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.36 × 101
ICMarketsSC-MT5-4
0.39 × 348
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 982
Exness-MT5Real7
1.21 × 14
Exness-MT5Real31
1.50 × 38
MishovMarkets-Live
3.00 × 3
RoboForex-Pro
3.00 × 10
VantageInternational-Live
4.51 × 41
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading in EURUSD only. Trading strategy consist of patience and reliability. I don't take chances and profit is the only goal!
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati