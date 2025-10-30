SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Breakthrough ZU
Ke Chui Zhu

Breakthrough ZU

Ke Chui Zhu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
OEXNLimited-Asia
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
40 (45.97%)
Loss Trade:
47 (54.02%)
Best Trade:
21.63 USD
Worst Trade:
-16.59 USD
Profitto lordo:
319.33 USD (4 722 pips)
Perdita lorda:
-520.54 USD (7 944 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (53.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.48 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
25.79%
Massimo carico di deposito:
2.95%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
34 secondi
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
42 (48.28%)
Short Trade:
45 (51.72%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-2.31 USD
Profitto medio:
7.98 USD
Perdita media:
-11.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-42.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.90 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
201.21 USD
Massimale:
234.11 USD (22.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.67% (234.11 USD)
Per equità:
1.79% (14.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. -201
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. -3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.63 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +53.48 USD
Massima perdita consecutiva: -42.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OEXNLimited-Asia" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

结合波动率做顺势突破的策略，一单一结，无马丁，无对冲。
Non ci sono recensioni
2025.10.30 09:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
