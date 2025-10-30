- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
50 (41.32%)
Loss Trade:
71 (58.68%)
Best Trade:
759.04 USD
Worst Trade:
-203.49 USD
Profitto lordo:
6 878.40 USD (740 392 pips)
Perdita lorda:
-3 948.08 USD (399 718 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 223.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 223.43 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.51
Long Trade:
76 (62.81%)
Short Trade:
45 (37.19%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
24.22 USD
Profitto medio:
137.57 USD
Perdita media:
-55.61 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-363.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-430.61 USD (4)
Crescita mensile:
152.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
440.31 USD
Massimale:
449.84 USD (20.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.02% (440.31 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|BTCUSD
|12
|USOIL
|7
|EURUSD
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.3K
|BTCUSD
|35
|USOIL
|-306
|EURUSD
|-138
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|280K
|BTCUSD
|62K
|USOIL
|-1.1K
|EURUSD
|-183
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +759.04 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 223.43 USD
Massima perdita consecutiva: -363.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
