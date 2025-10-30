SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Super trader
Zhao Sen Lin

Super trader

Zhao Sen Lin
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 152%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
50 (41.32%)
Loss Trade:
71 (58.68%)
Best Trade:
759.04 USD
Worst Trade:
-203.49 USD
Profitto lordo:
6 878.40 USD (740 392 pips)
Perdita lorda:
-3 948.08 USD (399 718 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 223.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 223.43 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.51
Long Trade:
76 (62.81%)
Short Trade:
45 (37.19%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
24.22 USD
Profitto medio:
137.57 USD
Perdita media:
-55.61 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-363.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-430.61 USD (4)
Crescita mensile:
152.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
440.31 USD
Massimale:
449.84 USD (20.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.02% (440.31 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 97
BTCUSD 12
USOIL 7
EURUSD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.3K
BTCUSD 35
USOIL -306
EURUSD -138
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 280K
BTCUSD 62K
USOIL -1.1K
EURUSD -183
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +759.04 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 223.43 USD
Massima perdita consecutiva: -363.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Axi-US02-Live
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
507 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
super trader
Non ci sono recensioni
2025.10.30 09:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati