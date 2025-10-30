- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
40 (65.57%)
Loss Trade:
21 (34.43%)
Best Trade:
48.58 USD
Worst Trade:
-10.01 USD
Profitto lordo:
553.34 USD (178 260 pips)
Perdita lorda:
-71.26 USD (51 804 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (300.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.01 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
99.07%
Massimo carico di deposito:
1.88%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
25.21
Long Trade:
2 (3.28%)
Short Trade:
59 (96.72%)
Fattore di profitto:
7.77
Profitto previsto:
7.90 USD
Profitto medio:
13.83 USD
Perdita media:
-3.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.91 USD (2)
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
19.12 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.80% (985.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|486
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|126K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
BOT DCA
Non ci sono recensioni
